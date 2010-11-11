Мінтранс хоче ввести знижки для транзитних вантажів у порту Керчі

Міністерство транспорту та зв`язку України ініціює введення в 2011 році знижок на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із транзитними вантажами в держпідприємстві «Керченський морський торговий порт».

Текст проекту наказу міністерства розміщено на сайті відомства.

Пропонується ввести знижки в керченському порту на перевалку транзитних зернових у розмірі 31%, транзитних залізняку й окатишів – 30%, вугілля – 29%.

Мінтранс ініціює також введення знижок для транзитних вантажів у ДП «Іллічівський морський торговий порт» і «Бердняський морський торговий порт».

Відомство зазначає, що введення в дію наказу сприятиме залученню портами в 2011 році транзитних вантажопотоків обсягом близько 17 млн. тонн.

За прогнозними розрахунками портів, за умови застосування знижок у 2011 році планується отримати від виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із залученими транзитними вантажами близько 466 млн. грн. доходів і перерахувати до державного бюджету близько 41 млн. грн. податку на прибуток підприємств.