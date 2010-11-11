Міськрада Сімферополя затвердила 4 віце-мерів

Міська рада Сімферополя нового, шостого, скликання на першій сесії у четвер затвердила чотирьох віце-мерів: Олександр ОВДІЄНКО став першим заступником міського голови, Андрій СЕКЛЕЦОВ, Ілля ГЛАЗКОВ і Ігор СКУЦЬКИЙ - заступниками.

ОВДІЄНКО - депутат кримського парламенту п`ятого скликання (2006-2010 рр.).

ГЛАЗКОВ - головний позаштатний акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров`я Криму, головлікар сімферопольського міського пологового будинку № 2.

СЕКЛЕЦОВ - директор благодійного фонду Василя Джарти (Макіївка).

Співробітники прес-центру міськради не змогли уточнити, ким працював СКУЦЬКИЙ, оскільки поки не одержали біографічні довідки нових віце-мерів.

За даними видання «Центр журналістських розслідувань», на сайті державної структури «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» СКУЦЬКИЙ значиться в.о. гендиректора з технічних питань.