13 га підприємства "Масандри" намагаються повернути через суд

Прокуратура Ялти пред`явила позови до суду про скасування рішень Лівадійської селищної ради, якими державному підприємству «Лівадія», що входить до структури національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандри», припинено право користування 13 га землі, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

«Органи місцевої влади не наділено повноваженнями з розпорядження землями державних підприємств», - нагадує наглядове відомство.

Прокуратура на цій підставі впродовж останніх декількох років оскаржила в судовому порядку рішення про незаконне розпорядження понад 50 га, належних «Лівадії».