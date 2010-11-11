13 га підприємства "Масандри" намагаються повернути через суд
16:04, 11 листопада 2010Крым
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Пред`явлено позови
Прокуратура Ялти пред`явила позови до суду про скасування рішень Лівадійської селищної ради, якими державному підприємству «Лівадія», що входить до структури національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандри», припинено право користування 13 га землі, повідомила прес-служба кримської прокуратури.
«Органи місцевої влади не наділено повноваженнями з розпорядження землями державних підприємств», - нагадує наглядове відомство.
Прокуратура на цій підставі впродовж останніх декількох років оскаржила в судовому порядку рішення про незаконне розпорядження понад 50 га, належних «Лівадії».
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