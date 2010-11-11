Невідомі осквернили караїмське кладовище в Севастополі

Невідомі намалювали свастику на чотирьох найбільших надгробках караїмського кладовища в Севастополі, повідомила севастопольська регіональна державна ТРК.

Караїмське кладовище засновано в другій половині 19 століття, за 100 років свого існування на ньому поховано близько 700 осіб. Із 1965 року поховання на кладовищі припинилися. Нині це - історичний пам`ятник.

Факти вандалізму виявила вранці працівниця станції «швидкої допомоги», яка проходила повз караїмське кладовище.

Президент севастопольської асоціації кримських караїмів Євген БАККАЛ в інтерв`ю СРДТРК зазначив, що караїмське кладовище - один із небагатьох некрополів, що збереглися до наших днів у відносно нормальному стані.

Дії вандалів викликають у нього обурення. «Це говорить про те, що в нас у місті не все благополучно з міжнаціональною згодою. Хоча ми вважаємо, що в Севастополі значно краща ситуація, ніж, можливо, в інших районах країни або світу. Але не все так благополучно, й ми не повинні забувати про це», - сказав він.

Представники караїмської спільноти сподіваються, що цей випадок не залишиться без уваги правоохоронних органів.

Працівники севастопольського комбінату впорядкування привели надгробки в порядок.