5 людей вбито в гуртожитку Керчі

П`ятеро чоловік, четверо дорослих і дитина, знайдені мертвими в четвер в гуртожитку в Керчі, міліція за підозрою у вбивстві затримала 50-річного жителя міста, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Убиті 55-річна господиня кімнати в гуртожитку, її 26-річний син і 28-річна дочка. Також знайдено тіло 3-річної дитини. У сусідній кімнаті виявлено тіло жінки, особа якої встановлюється. За попередніми даними, люди померли від колото-різаних поранень.

Сусіди заявили, що сім`я була неблагополучною.

Розслідування вбивства знаходиться на контролі керівництва кримської міліції. Встановлюються обставини і мотиви скоєння злочину.

На місці події працюють фахівці виїзної експертно-криміналістичної лабораторії.