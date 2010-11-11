5 людей вбито в гуртожитку Керчі
Міліція затримала підозрюваного
П`ятеро чоловік, четверо дорослих і дитина, знайдені мертвими в четвер в гуртожитку в Керчі, міліція за підозрою у вбивстві затримала 50-річного жителя міста, повідомила прес-служба кримського управління МВС.
Убиті 55-річна господиня кімнати в гуртожитку, її 26-річний син і 28-річна дочка. Також знайдено тіло 3-річної дитини. У сусідній кімнаті виявлено тіло жінки, особа якої встановлюється. За попередніми даними, люди померли від колото-різаних поранень.
Сусіди заявили, що сім`я була неблагополучною.
Розслідування вбивства знаходиться на контролі керівництва кримської міліції. Встановлюються обставини і мотиви скоєння злочину.
На місці події працюють фахівці виїзної експертно-криміналістичної лабораторії.