Вишку для управління літаками побудували в Криму

Державне підприємство обслуговування повітряного руху «Украерорух» відкрило в п`ятницю в міжнародному аеропорту «Сімферополь» в Криму аеродромно-диспетчерську вишку, яка є першим об`єктом такого роду, побудованим за роки незалежності України.

Вишка восьмикутної форми заввишки 29 метрів побудована протягом півтора року і коштувала «Украероруху» 13 мільйонів гривень.

Вона призначена для диспетчерського і польотно-інформаційного обслуговування повітряних судів в районі аеродрому при посадці і зльоті літаків.

«За півтора роки ми зробили те, що збиралися. Це - перша сучасна аеродромна вишка в Україні», - сказав гендиректор «Украероруху» Юрій ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Керівник державної авіаційної адміністрації України Анатолій КОЛІСНИК заявив, що державіадміністрация планує через п`ять років встановити нові вишки у всіх аеропортах країни, які мають статус міжнародних.