ПР, люди Литвина та Тігіпка створять коаліцію у міськраді Севастополя

Коаліцію Партії регіонів, «Сильної України» і Народної партії буде створено у новообраній севастопольській міській раді, і вона буде відкрита для входження до неї інших депутатів, заявив журналістам голова севастопольської міськдержадміністрації, депутат міськради Валерій САРАТОВ.

«Коаліція буде створена, текст узгоджено, назва її буде «Севастополь – сильний регіон».

Підписання угоди відбудеться 15 листопада у присутності депутатів від Партії регіонів, «Сильної України» і Народної партії», - повідомив САРАТОВ.

«Запропоновано всім депутатам, які хочуть взяти участь в роботі коаліції, просто увійти до неї. Ніяких окремих інтересів у фракцій від севастопольців немає. Ми обиралися від севастопольців, треба координувати роботу, робити її максимально прозорою, впроваджувати всі демократичні механізми ухвалення рішення, тому, я думаю, що коаліція не буде закрита», - сказав лідер севастопольської міськорганізації Партії регіонів.

За підсумками виборів у міській раді Севастополя від Партії регіонів - 45 депутатів, від «Сильної України» - 4, від Народної партії - 3 депутати. Всього в міськраді буде 76 депутатів.