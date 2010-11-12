Директор вишу незаконно перерахував підприємцям 0,5 млн.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень при розпорядженні 500 тис. грн. приватного університету колишнім директором його кримської філії, повідомила прес-служба відомства.

Керівник розраховувався за договорами про надання надуманих послуг цільовими коштами, призначеними для виплати заробітної плати працівникам університету.

«Умисним завищенням обсягів коштів, необхідних на оплату праці, він формував «вільні» засоби на загальну суму 0,5 млн грн., які було незаконно перераховано на рахунки приватних підприємців», - йдеться в прес-релізі.