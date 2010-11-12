Клерк спробувала заволодіти 0,5 млн. грн. банку в Ялті

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом привласнення начальником відділу касових операцій одного з регіональних відділень комерційного банку 40 тис. грн і спроби заволодіти майже 500 тис. грн банку, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Дії банківського службовця кваліфіковано за ч.1 ст.191, ст.15, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України як привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем і замах на заволодіння банківською готівкою», - йдеться в прес-релізі.

Ведеться слідство.