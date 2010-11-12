МНС перетасувало кадри в Севастополі і Луганській області

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій призначило Геннадія СУХОРУЧЕНКОВА начальником головного управління МНС в Севастополі, повідомила прес-служба відомства.

Олександр НЕДОБИТКОВ, який очолював раніше севастопольське управління МНС, призначений на посаду начальника управління МНС в Луганській області.

СУХОРУЧЕНКОВ з 2007 року по березень 2008 року і з березня по листопад 2010 року очолював управління МНС в Луганської області.