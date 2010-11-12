Моряки повинні активізувати використання тренажерів ЧФ і ВМС

Командувач Військово-морськими силами України адмірал Віктор МАКСИМОВ вважає необхідним активне спільне використання українськими військовими моряками і моряками Чорноморського флоту Росії тренажерних комплексів флотів двох країн.

Про це керівник українського флоту сказав під час засідання військової ради ВМС, на якій було підбито підсумки підготовки сил (військ) у 2010 році та поставлено завдання на 2011-й навчальний рік.

За словами ЧУБУКА, звертаючись до керівного складу ВМС, МАКСИМОВ заявив, що як у ВМС України, так і на ЧФ Росії є унікальна навчально-тренувальна база, ефективне, більш активне задіяння якої двома сторонами позитивно відобразиться на процесі підготовки особового складу.