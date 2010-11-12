Конопльов (ПР) став мером Інкермана

Міським головою Інкермана став член Партії регіонів, заступник генерального директора компанії «Інкерманський завод марочних вин» Валерій КОНОПЛЬОВ, за якого на виборах 31 жовтня проголосував 1071 виборець.

Новообраний мер склав присягу на першому пленарному засіданні сесії Інкерманської міської ради в п`ятницю.

КОНОПЛЬОВ заявив журналістам, що, ще будучи кандидатом на посаду мера Інкермана, він «поставив перед собою завдання почати і реалізувати програму реформування соціальної, економічної, гуманітарної і культурної сфер життя Інкермана».

Секретарем Інкерманської міськради обраний Андрій ВИНОГРАДОВ, який раніше працював у відділі у справах преси Севастопольської міськдержадміністрації.

23 з 30 депутатів новообраної міськради Інкермана - представники Партії регіонів. До складу міськради також ввійшли по 2 представники «Сильної України», КПУ і «Руського блоку», одне місце залишається вакантним, і 14 листопада будуть проведені повторні вибори.

Інкерман - місто районного значення, входить до складу Балаклавського району Севастополя. Населення - близько 12 тисяч осіб.