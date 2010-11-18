Прокуратура завела справу щодо зникнення 19 тонн газоконденсату

12:39, 18 листопада 2010
Крым
0 0

База намагалася списати все на витік

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «службова халатність» щодо зникнення 19 тонн газового конденсату на виробничій базі в західному Криму, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Співробітники бази в Сакському районі намагалися списати факт зникнення на витік.

«Прокурорська перевірка встановила, що посадовці підприємства не забезпечили належним чином збереження ввіреного їм майна», - говориться в прес-релізі.

Збитки становлять майже 90 тис. грн.

Справу порушила Сакська міжрайонна прокуратура.

Ведеться слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter