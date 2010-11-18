Прокуратура завела справу щодо зникнення 19 тонн газоконденсату

База намагалася списати все на витік

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «службова халатність» щодо зникнення 19 тонн газового конденсату на виробничій базі в західному Криму, повідомила прес-служба наглядового відомства. Співробітники бази в Сакському районі намагалися списати факт зникнення на витік. «Прокурорська перевірка встановила, що посадовці підприємства не забезпечили належним чином збереження ввіреного їм майна», - говориться в прес-релізі. Збитки становлять майже 90 тис. грн. Справу порушила Сакська міжрайонна прокуратура. Ведеться слідство.

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