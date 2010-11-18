Прокуратура завела справу щодо зникнення 19 тонн газоконденсату
12:39, 18 листопада 2010Крым
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База намагалася списати все на витік
Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «службова халатність» щодо зникнення 19 тонн газового конденсату на виробничій базі в західному Криму, повідомила прес-служба наглядового відомства.
Співробітники бази в Сакському районі намагалися списати факт зникнення на витік.
«Прокурорська перевірка встановила, що посадовці підприємства не забезпечили належним чином збереження ввіреного їм майна», - говориться в прес-релізі.
Збитки становлять майже 90 тис. грн.
Справу порушила Сакська міжрайонна прокуратура.
Ведеться слідство.
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