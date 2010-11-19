Мінфін видав прогноз щодо курсу долара на 2011 рік

Кабінет міністрів України на 2011 рік прогнозує курс гривні до долара на рівні 7,95 грн. за 1 долар, заявив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

Крім того, за словами ЯРОШЕНКА, згідно з прогнозами, у наступному році номінальний ВВП становитиме 1 трильйон 253 млрд. грн., реальний - 4,5 трильйони гривень.

При цьому, сказав міністр, інфляція становитиме наступного року 8,9%, а індекс цін виробників - 11,3%.

ЯРОШЕНКО також зауважив, що, за прогнозами, фонд оплати праці становитиме 391 млрд. грн.

За даними державного комітету статистики, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за другий квартал 2010 року становив 262,365 млрд. грн.