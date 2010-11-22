Податкова описала два нелегальні готелі на півдні Криму
13:03, 22 листопада 2010Крым
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З них один - шестиповерховий
Співробітники податкової міліції описали майно двох готелів в південнобережному місті Алупка і селищі Сімеїз, які розміщували відпочиваючих, не маючи документів дозвільного характеру, повідомила прес-група управління податкової міліції Криму.
В Алупці працював двоповерховий готель на 13 номерів, загальною площею 350 квадратних метрів, в Сімеїзі - шестиповерховий готель на 24 номери, загальною площею 850 квадратних метрів.
Доба мешкання в алупкинському міні-готелі коштувала 250 гривень, в симеїзському - від 250 до 500 гривень.
Податкова передасть матеріали справ до суду.
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