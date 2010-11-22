Податкова описала два нелегальні готелі на півдні Криму

Співробітники податкової міліції описали майно двох готелів в південнобережному місті Алупка і селищі Сімеїз, які розміщували відпочиваючих, не маючи документів дозвільного характеру, повідомила прес-група управління податкової міліції Криму.

В Алупці працював двоповерховий готель на 13 номерів, загальною площею 350 квадратних метрів, в Сімеїзі - шестиповерховий готель на 24 номери, загальною площею 850 квадратних метрів.

Доба мешкання в алупкинському міні-готелі коштувала 250 гривень, в симеїзському - від 250 до 500 гривень.

Податкова передасть матеріали справ до суду.