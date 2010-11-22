Керч показує, як білі залишали Крим

Військово-історична експозиція музею Шереметьєвих, присвячена завершенню Громадянської війни і тому, як Російська армія залишила Крим, відкрилася у Керчі, у картинній галереї історико-культурного заповідника, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

У першій частині зібрання раритетів історії Російської імператорської армії від початку XX століття до Першої світової війни представлено всі роди військ і військові навчальні заклади імператорської Росії. У другій частині - експонати, пов`язані із завершенням Громадянської війни і з тим, як Російська армія залишала Крим.

«Представлені в експозиції справжні мундири офіцерів і нижніх чинів Білої і Червоної армій, полкові знаки, погони і еполети, холодна зброя, фотографії і документи часів Громадянської війни дають можливість відвідувачу відчути весь трагізм складного періоду вітчизняної історії», - наголосила міністр культури і мистецтв Криму Тетяна УМРІХІНА.

У листопаді 1920 року Південний фронт під командуванням Фрунзе захопив кримський півострів, Російська армія Врангеля зазнала поразки. У ці дні виповнюється 90 років з того часу, коли останні пароплави з російськими емігрантами залишили Крим.