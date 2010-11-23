Рибалка зірвався зі скелі в Криму
12:31, 23 листопада 2010Крым
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Чоловік дістав численні травми
Катер морської охорони евакуював жителя Севастополя, який під час рибалки в районі мису Фіолент зірвався зі скелі і дістав численні травми, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління державної прикордонної служби України.
«Враховуючи стан здоров`я травмованого, його безпечне транспортування в лікарню було можливе лише морським шляхом. Представники рятувальної служби звернулися по допомогу в севастопольський загін морської охорони держприкордонслужби. Прикордонники вислали малий катер. Операція з евакуації пройшла успішно», - сказано в прес-релізі.
64-річного чоловіка доставили в Балаклавську бухту, а звідки його відвезли в лікарню Севастополя.
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