Рибалка зірвався зі скелі в Криму

Катер морської охорони евакуював жителя Севастополя, який під час рибалки в районі мису Фіолент зірвався зі скелі і дістав численні травми, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління державної прикордонної служби України.

«Враховуючи стан здоров`я травмованого, його безпечне транспортування в лікарню було можливе лише морським шляхом. Представники рятувальної служби звернулися по допомогу в севастопольський загін морської охорони держприкордонслужби. Прикордонники вислали малий катер. Операція з евакуації пройшла успішно», - сказано в прес-релізі.

64-річного чоловіка доставили в Балаклавську бухту, а звідки його відвезли в лікарню Севастополя.