На місці вибуху боєприпасу в Криму знайдено декілька цілих снарядів

Декілька цілих снарядів знайдено при розбиранні завалів на місці вибуху боєприпасу, ймовірно, часів Великої Вітчизняної війни у Феодосії, внаслідок якого одна людина загинула й двоє отримали важкі травми, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Після вибуху, що прогримів 22 листопада, виявлено тіло 25-річного чоловіка. Ще двоє чоловіків, 18 і 22 років, із опіками I, II й III ступенів 50-60% тіла, черепно-мозковими травмами та різано-рубаними ранами доставлені до лікарні. Повністю зруйновано господарську будівлю, вибухова хвиля вибила вікна веранди сусіднього житлового будинку.

«За попередніми висновками фахівців, розташування уламків споруди і предметів свідчить про те, що вибух стався в центрі зруйнованого приміщення й характерний для вибуху боєприпасу, ймовірно, часів Великої Вітчизняної війни. За інформацією від 23 листопада, в ході розбирання завалів знайдено ще декілька цілих снарядів», - йдеться в повідомленні.

На місце НП знову виїхала група науково-дослідного експертно-криміналістичного центру

Проводяться слідчі дії.