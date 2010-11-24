Україна подякувала РФ за можливість її моряків стажуватися на субмарині

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ подякував морякам Чорноморського флоту Росії за надану українським підводникам можливість стажуватися на російських підводних човнах.

«Я хотів би подякувати нашим побратимам, колегам, морякам Чорноморського флоту Росії, які вирішили питання щодо стажування екіпажу підводного човна «Запоріжжя» на підводних човнах ЧФ РФ», - сказав ЄЖЕЛЬ журналістам у Севастополі після відвідування «13-го судоремонтного заводу ЧФ РФ» і підводного човна «Запоріжжя», що тут ремонтується.

Він заявив, що підготовка екіпажу човна «Запоріжжя» у стояночних умовах, крім деяких підрозділів, зокрема, електромеханічної бойової частини, носить певною мірою віртуальний характер, а безпосередньо підготовка проводиться там, де є діючі механізми.

«Тільки буквально в суботу майбутній командир корабля, а також командир електромеханічної бойової частини, інші офіцери (човна «Запоріжжя») повернулися з походу, де вони стажувалися на підводному човні Чорноморського флоту Росії («Алроса»)», - сказав ЄЖЕЛЬ.