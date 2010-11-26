Аферисти, які вкрали 400 тисяч держбанку, отримали терміни

Суд ухвалив вирок стосовно чотирьох учасників організованого злочинного угруповання і одного їх спільника, які шляхом складання незаконних кредитних справ заволоділи понад 400 тис. грн. готівки державного банку в Криму, повідомила прес-служба прокуратури.

"Завідуючому сектором кредитування, що організував оформлення липових кредитів, за зловживання службовим становищем і посадове підроблення призначено покарання у вигляді 5,5 року позбавлення волі із забороною на 2,5 року обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями. Один з активних посібників працівника банку засуджений до 5 років ув’язнення. Решті учасників афери призначено покарання, не пов`язане з позбавленням волі", - йдеться в прес-релізі.

Розслідування кримінальної справи за фактами незаконного оформлення і видачі кредитів було завершено сакською міжрайонною прокуратурою в липні.