2 з 4 будинків, що зводяться у Севастополі ЧФ РФ, здадуть у грудні

У Севастополі у грудні здадуть два з чотирьох житлових будинків, що зводяться будівельним управлінням Чорноморського флоту Росії за пайової участі, через недобудову яких жителі міста-«пайовики» неодноразово пікетували штаб ЧФ РФ й інші адміністративні будівлі.

Про це УНІАН повідомив в.о. начальника управління містобудування і архітектури севастопольської держадміністрації Валерій СТЕБЛЯНКО.

«Сьогодні ситуація на Чорноморському флоті дуже сильно змінилася, з`явилося фінансування, близько 3 млн. грн. виділено Чорноморському флоту на будівництво житла в бухті Козача, і за рахунок поповнення обігових коштів, сподіватимемося, два будинки ЧФ РФ здасть цього року», - сказав він.

СТЕБЛЯНКО додав, що готовність цих будинків «дуже висока, зараз йдуть пуско-налагоджувальні роботи по ліфтах, запускають котельну». «Відсотків 15 людей вже живуть у цих будинках. Зрозуміло, поки що немає опалення, але є світло, є вода, газ, працює каналізація. Думаю, впродовж грудня опалення там з`явиться, ліфти пустять, і у грудні приймальна комісія прийме ці два будинки», - сказав він

Кажучи про наступні два будинки, начальник управління зазначив: «Там теж поновилися роботи, в основному пайовики своїми силами намагаються їх закінчити».

«Все перебуває під контролем голови міськадміністрації Валерія САРАТОВА, який вів переговори з командувачем (ЧФ РФ), заступником командувача з будівництва». Керівники флоту, сказав він, обіцяли докласти всіх зусиль до вирішення проблеми, «і фінансування пішло», - заявив СТЕБЛЯНКО.

Жителі Севастополя, що інвестували зведення будинків, через проблеми з будівництвом багато місяців проводили різного роду протестні акції, аж до приковування себе до огорожі штабу ЧФ РФ наручниками. Вони провели ряд зустрічей з командуванням Чорноморського флоту і Будуправління ЧФ РФ, написали безліч листів керівництву Військово-морського флоту Росії, до Міністерства оборони Росії, керівництва РФ, до правоохоронних органів, а також зверталися по допомогу до голови севастопольської адміністрації.