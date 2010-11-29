Пам`ятник татарину Речі Посполитої відкрито в Польщі

Пам`ятник «Татарин Речі Посполитої», виконаний із бронзи, відкрито в польському місті Гданськ, повідомила в понеділок прес-служба меджлісу кримських татар.

«Пам`ятник являє собою воїна-вершника в характерному бойовому вбранні польського улана, який тримає в руках штандарт військового з`єднання з мусульманським півмісяцем», - йдеться в прес-релізі.

В урочистостях із нагоди відкриття пам`ятника, які пройшли минулого тижня, взяв участь президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, члени польського уряду, генконсули Білорусі, Росії та України, представники громадських організацій татар.

КОМОРОВСЬКИЙ подякував польським татарам, які служили Польщі впродовж 600 років.

«Татарин народжується на коні - підтвердженням цьому є й цей пам`ятник польського татарина - і всі ми пам`ятаємо, що польські татари громили ворогів Речі Посполитої, ворогів Корони та Литви, будучи неперевершеними наїзниками. У своїх викликали захоплення, серед чужих сіяли неймовірний страх завдяки хоробрості, войовничості й майстерно засвоєному військовому ремеслу», - сказав глава польської держави.