Кількість відпочиваючих у Криму збільшилася на 15%

Кількість відпочивальників у Криму в січні-жовтні збільшилася на 15% - до 5,6 мільйонів людей, з них більш як мільйон становили організовані курортники, повідомив міністр курортів і туризму регіону Олександр ЛІЄВ на засіданні Ради міністрів автономії у вівторок.

«Є підстави вважати, що ми виходимо на докризовий період, і за підсумками року матимемо показник 2007 року - той, який кримський бізнес вважав доволі добрим», - сказав він.

ЛІЄВ додав, що пансіонати і санаторії регіону зараз заповнені на 45%. «Курортний сезон триває», - сказав він.

Надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів за 9 місяців 2010 року становили 4123,3 млн. грн. (за аналогічний період 2009-го - 3305,1 млн. грн.). Від курортних регіонів збір платежів становив 1944,2 млн. грн., що на 302,1 млн. грн. більше, ніж за січень-жовтень минулого року.