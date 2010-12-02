На кожні 100 севастопольців 18-49 років ВІЛ-інфіковано 7 чоловік

Кількість ВІЛ-інфікованих у Севастополі зросла більш ніж удвічі за останні 5 років, повідомила лікар-епідеміолог міського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Наталія АРКАДОВА на прес-конференції 1 грудня.

«Якщо в 2005 році ми обстежували 3878 чоловік, і рівень інфікування склав 3,5%, то в 2009 році це вже 7,1%. За 9 місяців 2010 року виявлено 220 нових випадків ВІЛ-інфекції, а рівень інфікування склав 7,3%», - сказала АРКАДОВА.

За її словами, на кожні 100 жителів міста віком від 18 до 49 років інфіковано 7 чоловік. «А якщо врахувати, що вся вікова група ризику «18-49 років» у Севастополі, згідно з переписом, налічує 181300 чоловік, то, відповідно, прогнозовані дані щодо інфікування ВІЛ/СНІД, навіть при 6-процентному рівні, становлять близько 11 тисяч ВІЛ-інфікованих севастопольців», - сказала лікар.

«Навіть якщо ми відштовхуватимемося від даних українського Спеццентру, який дає показник у 1,45% інфікування населення України, то інфікованих у Севастополі ніяк не виходить менше 6 тисяч», - додала вона.

АРКАДОВА зазначила, що дуже мало людей з уразливих груп обстежуються на ВІЛ. «З рекомендованих українським Спеццентром 5% (19 тисяч) севастопольців щороку на ВІЛ реально обстежується тільки близько 3 тисяч чоловік з груп, найбільш схильних до ризику інфікування», - сказала вона.

Лікар-епідеміолог констатувала, що «ситуація з інфікуванням у Севастополі стає дедалі гіршою».