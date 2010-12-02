Путіну та Азарову рекомендовано дати більше грошей на охорону морів

Рахункові палати України і Російської Федерації направили прем`єр-міністрам обох держав листи з рекомендацією збільшити фінансування охорони природи Чорного і Азовського морів, повідомив голова рахункової палати РФ Сергій СТЕПАШИН на брифінгу в четвер.

Він також відзначив, що рахункові палати України і РФ рекомендують урядам обох країн відновити міжурядову угоду про співпрацю у сфері рибного господарства, забезпечити спільний моніторинг стану біологічних ресурсів Чорного і Азовського морів, створити єдину систему, пов`язану з ловом і обліком риби, а також посилити спільну боротьбу з корупцією у цій сфері.

Крім того, голови рахункових палат України Валентин СИМОНЕНКО і Росії Сергій СТЕПАШИН підписали меморандум за наслідками проведення спільного паралельного аудиту з використанню державних коштів та інших джерел фінансування, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки в Азовсько-Чорноморському рибопромисловому басейні.

«Мета цього аудиту була багатоплановою. Перевірили, як виконуються міжнародні акти, міжнародні домовленості у цьому плані, визначити систему і динаміку виконання відтворення біоресурсів, вивчити питання, пов`язані з визначенням необхідних сум у бюджеті», - сказав СИМОНЕНКО.

«Критична ситуація в Азові, тому що там з 2000 року офіційно заборонено все, що пов`язане з промислом», - відзначив СТЕПАШИН.

За словами СИМОНЕНКА, Україна, як і Росія, «на жаль, не опікується виробництвом штучної продукції». Водночас Туреччина відтворює 14% біоресурсів, які виловлює (більш як 80% у Чорному морі).