Крим має намір освоїти 392 млн. грн. "кіотських" грошей до вересня

Крим має намір до вересня цього року утеплити 139 об`єктів соціальної сфери за 392 млн. грн., одержаних Україною в рамках реалізації Кіотського протоколу, повідомив голова Ради міністрів автономії Василь ДЖАРТИ в четвер журналістам у Сімферополі.

”392 млн. грн. ми освоїмо до вересня”, - сказав він.

Ці гроші дадуть змогу утеплити 99 шкіл і дитячих садочків, 40 лікарень та поліклінік у всіх регіонах Криму.

Кіотський протокол - міжнародний документ, прийнятий в 1997 році на додаток до рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Він встановлює для кожної країни максимально допустиму норму викидів парникових газів. Україна ратифікувала Кіотський протокол в 2004 році. Уряд Криму в 2010 році першим серед регіональних органів влади України представив керівництву Японії проект застосування одержаних коштів.

”Кримські проекти видалися нам найбільш ефективними. Головний результат проекту - те, що учням і пацієнтам стане тепліше, але важливе й зменшення викидів парникових газів в атмосферу”, - заявив виконавчий директор Організації з розробки нових енергетичних і промислових технологій Фуміо УЄДА після відвідування госпіталю інвалідів і ветеранів війни в Сімферополі, який став першим в Україні об`єктом, утепленим за рахунок ”кіотських” коштів.