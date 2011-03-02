13 міліціонерів покарані за порушення при розслідуванні вбивства 2 дітей

Депутат Верховної Ради України, колишній начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ заявляє про притягнення 13 співробітників міліції до дисциплінарної відповідальності за допущені порушення під час розслідування резонансної кримінальної справи про вбивство двох дівчаток у Севастополі, повідомила прес-служба нардепа.

«На моє звернення в Генпрокуратуру з проханням перевірити дії міліції в процесі розслідування злочину надійшла відповідь: «За допущені порушення законів при розкритті і розслідуванні даної кримінальної справи тринадцять співробітників органів внутрішніх справ Севастополя, зокрема керівного складу, притягають до дисциплінарної відповідальності», - заявив МОСКАЛЬ.

10-річна Анастасія Балябіна й 11-річна Тетяна Мізіна пішли з подвір’я будинку в Севастополі 4 січня і зникли. З 5 січня вівся їх пошук. 10 січня міліція порушила кримінальну справу за статтею «вбивство».

29 січня були виявлені тіла дітей із слідами насильницької смерті. Міліція затримала ряд осіб за підозрою у вбивстві дівчаток, повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ на прес-конференції в Києві 1 березня.