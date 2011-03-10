У Сімферополі перекинулася маршрутка
10:58, 10 березня 2011Крым
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Йшов крижаний дощ...
16 чоловік постраждали в результаті перекидання пасажирського автобуса в четвер вранці на льоду в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
«Пішов крижаний дощ, на дорозі утворилася кірка льоду. Водій не впорався з керуванням - автобус розвернуло, викинуло за межі проїжджої частини і він перекинувся на правий бік», - говориться в прес-релізі.
У момент аварії в салоні сімферопольської маршрутки було 22 пасажири, з них 16 звернулися за допомогою до лікарів. Важко травмованих серед постраждалих немає, повідомила ДАІ.
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