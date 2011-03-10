Батько підпалив сина в Криму

Співробітники міліції затримали в Білогірському районі Криму 65-річного чоловіка, який під час сварки з 33-річним сином облив його бензином і підпалив. Молодий чоловік отримав опіки 50-70% тіла і знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Проти батька порушено кримінальну справу за статтею «умисне тяжке тілесне ушкодження». Її санкція - позбавлення волі від п`яти до восьми років.

Сварка, яка переросла в бійку, виникла на побутовому грунті. За даними міліції, син вдарив батька, той вирішив помститися, приніс пляшку з бензином, облив чоловіка і підпалив.

Син зловживає спиртним, не працює.