Ялта взяла шефство над флотом

Командування Військово-морських сил Збройних сил України та мерія Ялти уклали угоду про шефську співпрацю терміном на 5 років, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Угоду, а також план двосторонньої співпраці на поточний рік підписали командувач ВМС адмірал Віктор МАКСИМОВ і секретар Ялтинської міської ради Сергій ІЛАШ.

"На сьогодні угоди про шефську співпрацю нами підписано вже з 16-ма регіонами, і усі вони надають флоту посильну допомогу. Дуже приємно, що до цієї справи долучається місто Ялта, з яким національний флот завжди мав дружні відносини", - сказав МАКСИМОВ.

При цьому він запевнив, що ВМС також надаватиме допомогу Ялті. "Готові поглиблювати зв’язки на ниві військово-патріотичного виховання молоді, будемо раді, якщо ялтинська молодь відвідуватиме наші частини, виявить бажання служити на флоті, вчитися у Військово-морському ліцеї, коледжі, Академії ВМС", - зазначив адмірал.

ІЛАШ, зі свого боку, заявив, що для Ялти небайдуже, яким є стан національного флоту. "Ми склали цілу програму співпраці, яка передбачає нашу участь в поліпшенні побутових умов несення військовими моряками чергування, допомогу будівельними матеріалами під час облаштування під`їзних шляхів до центрального контрольно-перепускного пункту штабу командування. Крім того, це масштабна спільна робота з військово-патріотичного виховання молоді", - зазначив секретар міськради.

У 2010 році шефська допомога флоту з боку областей, міст і районів у грошовому вимірі склала понад 3,5 млн. грн.