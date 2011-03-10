"Артек" покаже 1800 дітям театр

Перша зміна 2011 року стартувала в міжнародному дитячому центрі «Артек» (Гурзуф, Крим), її учасниками стануть 1800 українських дітей. Зміна присвячена театральному мистецтву, повідомила прес-служба «Артека».

«За три тижні зміни «Театральна весна «Артека» кожна дитина дістане можливість виразити себе на театральному майданчику в найрізноманітніших, великих і маленьких ролях, зможе фантазувати, вигадувати, створювати, досліджувати», - говориться в прес-релізі.

Юних акторів чекають «Театральний маскарад», академія театральної майстерності «Секрет Мельпомени», день творчості «Калейдоскоп талантів», присвячені народним традиціям і звичаям театральні вечори-бесіди «Україна моя», вікторина «Крим літературний і театральний» і ще багато чого.

21 березня, у всесвітній день поезії, в «Артеку» відбудеться конкурс поезії «Поетичний океан», а 27 березня, в міжнародний день театру, «артеківці» стануть учасниками театрального фестивалю «Це диво дивне театр».

Дітей прийматимуть табори «Морський», «Янтарний», «Кришталевий» і «Блакитний».

Нагадаємо, прес-служба табору в лютому повідомила, що в держбюджеті цього року закладено більш як 100 млн. грн. на оздоровлення українських дітей в «Артеку».

«Артек» відкрито в 1925 році.