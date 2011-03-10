Севастополю бракує терапевтів

У Севастополі середня укомплектованість дільничними терапевтами і лікарями “швидкої допомоги” становить 55%, повідомив начальник управління охорони здоров`я Севастопольської міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ у ефірі регіональної ТРК.

Зокрема, за його словами, в місті середня укомплектованість лікарями за всіма спеціальностями - 70,8%, лікарями-лаборантами - 14%, а дільничними терапевтам і лікарями “швидкої допомоги” - 55%. «Це говорить про те, що у нас на дві дільниці залишився практично один дільничний терапевт. Проблема браку лікарів стоїть дуже гостро», - наголосив ПОЛОГОВ.

При цьому він відзначив, що проблема браку лікарів у першу чергу обумовлена вкрай низькою соціальною захищеністю лікаря загальної практики, лікаря-терапевта.

«Низька зарплата, відсутність реальних перспектив на отримання житла відлякують молодь. В результаті серед дільничних лікарів укомплектованість - 55%. Половина з них - люди пенсійного віку. Регіональна надбавка до зарплати дільничних терапевтів на 10% результатів не дала. Люди до нас не йдуть», - констатував ПОЛОГОВ.