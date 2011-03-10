Міліція вирахувала середній розмір хабара в Україні в 2011

Загальна сума одержаних чиновниками в Україні у січні-лютому 2011 року хабарів склала більше 12,6 млн. грн., повідомив заступник начальника антикорупційного бюро головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС Олег БЕХ на брифінгу в четвер.

За його словами, середня сума хабара - 177 тис. грн.

БЕХ додав, що найбільша сума хабара, яку вимагали зловмисники, становить 8 млн. грн.

Він зауважив, що хабарництво залишається найпоширенішим з усіх корупційних злочинів.

За словами БЕХА, таких злочинів за січень-лютий 2011 року задокументовано більше на 60%, ніж за аналогічний період 2010 року.