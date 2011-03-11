Син Азарова має землю в дикому місці

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що ні він, ні його родина не володіють землею в Криму на території санаторіїв.

«Ніяких санаторіїв, ніякої землі на території санаторіїв ні мені, ні моєму сину, ні дружині не належить. Абсолютно», - сказав АЗАРОВ на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

Глава уряду зазначив, що його син володіє невеликою ділянкою землі «в дикому місці» в Криму.

«Це точно не заповідник», - додав АЗАРОВ.