Син Азарова має землю в дикому місці
13:28, 11 березня 2011Крым
0 0
Керманич Кабміну відповів журналістам
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що ні він, ні його родина не володіють землею в Криму на території санаторіїв.
«Ніяких санаторіїв, ніякої землі на території санаторіїв ні мені, ні моєму сину, ні дружині не належить. Абсолютно», - сказав АЗАРОВ на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.
Глава уряду зазначив, що його син володіє невеликою ділянкою землі «в дикому місці» в Криму.
«Це точно не заповідник», - додав АЗАРОВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter