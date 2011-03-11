Чорному морю хімікати не загрожують - прем'єр Криму

Публікації ряду засобів масової інформації про те, що екологічній системі Чорного моря загрожують затоплені в морі контейнери з хімікатами, не відповідають дійсності і є елементом піар-кампанії, направленої на зниження кількості туристів, що приїжджають на півострів, заявив голова кримського уряду Василь ДЖАРТИ.

«Немає ніяких сигналів, ніяких документів, які б підтверджували, що екологічній безпеці Криму щось загрожує», - сказав ДЖАРТИ в ефірі «5-го каналу», повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Прес-служба нагадує, що в лютому і березні у низці українських і російських ЗМІ з`явилася інформація про нібито існуючу загрозу розгерметизації контейнерів з хімічними речовинами, які були затоплені в Чорному морі у роки Великої Вітчизняної війни. У низці повідомлень стверджувалося, що токсичні речовини вже просочуються в море і забруднюють воду.

«Мені незрозуміло, чому це роблять, і незрозуміло, чому на телебаченні іншої держави виступають українці, чому вони говорять про свою країну, про Крим такі речі, що не мають ніяких підтверджень. Це, безумовно, дестабілізує ситуацію у сфері туризму», - підкреслив ДЖАРТИ.