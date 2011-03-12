Шельфових родовищ вистачить на багато років - "Нафтогаз"
А на суші потрібні нові технології
Запаси вуглеводнів на шельфі Чорного моря можуть на багато років покрити потреби України, заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН.
"Окрім суші, ми також плануємо збільшити перспективу розробки і дослідження шельфу Чорного моря. Попередні дослідження, які сьогодні є, показують, що там дійсно серйозні запаси, які на багато років можуть забезпечити потреби нашої країни", - сказав він на брифінгу в Харкові 11 березня.
Стосовно видобування газу на суші, БАКУЛІН зазначив, що "Нафтогаз України" упроваджуватиме нові технології видобування газу на виснажених родовищах, а також планує розвідувати нові родовища, у тому числі й нетрадиційні.
"Планується розвідка нових родовищ, як традиційного використання газу, так і нетрадиційних методів: сланцевих газів, шахтного метану", - сказав голова правління НАК.
Нагадаємо, Міністерство енергетики і вугільної промисловості вважає, що залучення міжнародних нафтогазових компаній і новітніх технологій є необхідною і пріоритетною умовою розробки великих родовищ вуглеводнів в Україні.
Кабінет міністрів України дав згоду на укладення договорупро спільну діяльність між державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз" і російською компанією "Лукойл" з розвідки і видобування нафти і природного газу на шельфі Чорного моря.