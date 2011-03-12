Шельфових родовищ вистачить на багато років - "Нафтогаз"

Запаси вуглеводнів на шельфі Чорного моря можуть на багато років покрити потреби України, заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН.

"Окрім суші, ми також плануємо збільшити перспективу розробки і дослідження шельфу Чорного моря. Попередні дослідження, які сьогодні є, показують, що там дійсно серйозні запаси, які на багато років можуть забезпечити потреби нашої країни", - сказав він на брифінгу в Харкові 11 березня.

Стосовно видобування газу на суші, БАКУЛІН зазначив, що "Нафтогаз України" упроваджуватиме нові технології видобування газу на виснажених родовищах, а також планує розвідувати нові родовища, у тому числі й нетрадиційні.

"Планується розвідка нових родовищ, як традиційного використання газу, так і нетрадиційних методів: сланцевих газів, шахтного метану", - сказав голова правління НАК.

Нагадаємо, Міністерство енергетики і вугільної промисловості вважає, що залучення міжнародних нафтогазових компаній і новітніх технологій є необхідною і пріоритетною умовою розробки великих родовищ вуглеводнів в Україні.

Кабінет міністрів України дав згоду на укладення договорупро спільну діяльність між державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз" і російською компанією "Лукойл" з розвідки і видобування нафти і природного газу на шельфі Чорного моря.