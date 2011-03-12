Економічна рада країн СНД засідатиме у середині квітня в Ялті

Засідання Економічної ради країн СНД, на якому обговорюватимуться перспективи економічного співробітництва між країнами-учасницями Співдружності, заплановано на 15 квітня в Ялті, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Паралельно з Економічною радою відбудеться форум держав-учасниць СНД, метою якого, зокрема, є «надання додаткових імпульсів для економічної взаємодії» країн Співдружності.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході зустрічі з виконавчим секретарем СНД Сергієм ЛЕБЕДЄВИМ у лютому сказав, що українська сторона готує інвестиційні проекти для розгляду на зустрічі ділових кіл України та Росії у квітні в Ялті.