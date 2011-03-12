"Волинське братство" взяло шефство над корветом "Луцьк"

Кримський осередок молодіжної громадської організації "Волинське братство" взяв шефство над протичовновим корветом "Луцьк", повідомила прес-служба Волинської облдержадміністрації.

Голова осередку Іван ФРОЛОВ та командир корвету, капітан 3 рангу Сергій КРИЛОВ на борту корабля підписали угоду про шефські відносини.

Представник Луцької єпархії Української православної церкви - протоієрей ОЛЕКСАНДР освятив корабель та передав членам екіпажу ікони Волинської Пресвятої Богородиці, а луцька делегація - спонсорську допомогу.

ФРОЛОВ зустрівся днями з командувачем Військово-морських сил України адміралом Віктором МАКСИМОВИМ. Той просив передати прохання до керівників усіх рівнів на Волині щодо активізації шефських заходів, тому що ВМС потребують допомоги з соціально-побутових питань.

Адмірал повідомив, що на 2011 рік заплановано участь корвета "Луцьк" у міжнародних навчаннях.