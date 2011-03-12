Партія Грача створила "тіньовий" уряд

Кримська організація Комуністичної партії робітників і селян (КПРС) створила опозиційну Раду міністрів Криму. Таке рішення КПРС ухвалила в субботу на конференції в Сімферополі, повідомила її прес-служба.

Опозиційний уряд очолив член кримської ради КПРС Володимир ЛИСЕНКО.

КПРС «призначила» віце-прем`єрів, міністрів і голів комітетів «тіньового» Радміну.

Опозиційний уряд Криму діє на громадських засадах як консультативно-дорадчий орган кримського республіканського комітету КПРС.

Його основним завданням є жорсткий контроль за діяльністю Ради міністрів Криму з виконання конституційних повноважень Автономної республіки Крим.

«Тіньовий» уряд має намір виробляти альтернативні рішення, здатні «підвищити рівень державного управління, контролю звітності» Радміну автономії.

Комуністична партія робітників і селян 27 лютого обрала головою ради КПРС позафракційного депутата Верховної Ради України, екс-керівника кримської організації Компартії Леоніда ГРАЧА.

Радмін Криму з березня 2010 року очолює представник Партії регіонів Василь ДЖАРТИ.