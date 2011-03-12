ПАРЄ вітає початок будівництва головної мечеті Криму
Чавушоглу написав листа
Голова Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ вважає рішення сімферопольської влади виділити мусульманам землю для будівництва головної мечеті Криму сприяючим зміцненню відносин між етнічними і релігійними громадами регіону.
ЧАВУШОГЛУ висловив подяку голові Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ за особисту участь у вирішенні питання з виділення землі для будівництво соборної мечеті, повідомила прес-служба кримського уряду.
«Я був радий дізнатися про те, що Сімферопольська міська рада затвердила виділення землі мусульманському співтовариству Криму для будівництва соборної мечеті», - говориться в листі голови ПАРЕ.
«Це рішення є ще одним кроком до поглиблення взаєморозуміння і зміцнення дружніх відносин між різними етнічними і релігійними громадами, що проживають в Криму», - переконаний ЧАВУШОГЛУ.
Сімферопольська міськрада в 2004 році узгодив Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК) місце розташування ділянки в 2,7 га на вулиці Ялтинській, 22, і видав дозвіл на розробку документації з відведення землі в оренду, проте пізніше відмовив в землевідведенні.
Депутати в 2008 році рекомендували мусульманам будувати мечеть на 2,7 га по вулиці Луговій, 6, і надали статус лісопаркової зони земельній ділянці по вулиці Ялтинській, пояснюючи відмову виділити там землю її розташуванням в охоронній зоні водосховища.
Вищий господарський суд України в січні 2011 року підтвердив право мусульман будувати мечеть на Ялтинській.
Міськрада Сімферополя на сесії 15 лютого після заклику ДЖАРТИ дозволила ДУМК розробляти проект землеустрою з відведення під мечеть 2,7 га на Ялтинській, а 2 березня виділила ділянку в постійне користування.
ДЖАРТИ, муфтий мусульман Криму Хаджі Еміралі АБЛАЄВ і лідер кримськотатарського меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ 3 березня заклали на місці будівництва мечеті перший камінь і капсулу з посланням до нащадків.
Будівництво Джума Джамі коштуватиме, за попередніми оцінками меджлісу, 8-9 млн. доларів. Мечеть планується побудувати за рахунок пожертвувань кримських мусульман і допомоги кримськотатарської діаспори в Туреччині.