Україна відновила у підручниках термін "Велика Вітчизняна війна"

Новий підручник історії для 11-го класу буде введено з 1 вересня 2011 року, повідомив міністр освіти та науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК в інтерв`ю газеті "Сегодня".

"З 1 вересня буде новий підручник для 11-го класу, який був написаний різними авторами", - сказав він.

За його ТАБАЧНИКА, підручники з історії, в тому числі й для 5 і 10 класів, "проходили дуже жорстку експертизу в Академії наук і в педагогічних колективах університетів". "На сьогоднішній день, мені здається, що ці підручники достатньо об`єктивні", - сказав міністр.

Міністр підкреслив, що в підручниках історії "термін "Велика Вітчизняна війна" усюди відновлено". "Про ОУН-УПА теж йдеться, але картина об`єктивна. Був радянський партизанський рух, скільки там брало участь людей, і яких втрат він завдав гітлерівцям. І був націоналістичний партизанський рух, скільки в ньому брало участь людей, і яких він завдав втрат гітлерівцям", - додав ТАБАЧНИК.

Водночас він сказав, що про те, "яких втрат завдано радянським військам - про це навряд чи буде в підручнику".

На запитання про те "Чи актуальна зараз тема спільних підручників з історії з Росією та Польщею?", ТАБАЧНИК відповів: "Підручників поки навряд чи. А ось посібників для вчителів - так".

Він підкреслив, що необхідно "спробувати створити об`єктивну картину, дати вчителям різні точки зору". "Це дорослі люди з вищою освітою, які не повинні ставитися до сусідів зі злістю й ненавистю. Вони повинні толерантно й з розумінням викладати свій навчальний матеріал. Принаймні, його не фальсифікувати і не перекручувати", - заявив міністр.