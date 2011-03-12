Масова сівба зернових у Криму почнеться після 18 березня

Масова сівба ярових зернових культур в Криму почнеться після 18 березня, повідомила УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

За її словами, в Криму сівба ярових зернових культур вже почалася, але це незначні площі, оскільки грунт ще холодний. «Цього року ми маємо промерзання грунту більше, ніж за останні 10 років. Відтавання йтиме дуже поволі і, відповідно, прогрівання. Щоб почати сівбу, потрібно, щоб верхні шари відтанули і досягли певного м`яко-еластичного стану, щоб техніка могла вийти в поля», - сказала АДАМЕНКО.

За словами фахівця, масова сівба ярих на півдні України почнеться наприкінці березня, а на решті території - на початку квітня.

При цьому вона висловила стурбованість тим, що впродовж останніх 20 днів в Україні не було опадів, а у поєднанні з вітрами і характером погоди - сонце вдень і морози вночі - йде швидке випаровування вологи з верхніх шарів грунту. «Наприкінці березня, за попередніми прогнозами, можливі осідання», - додала АДАМЕНКО.

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК раніше заявляв, що немає негативних сигналів, які б свідчили про недостатню готовність сільгосппідприємств до посівної кампанії.

За його словами, аграрії підготувалися до проведення весняно-польових робіт не гірше, ніж минулого року. «А можливо, і краще - добривами забезпечені на 80%, пального заготовлено на 70% від потреби. Але який реальний стан справ, можна тільки на місцях зрозуміти, тому що кожен може видавати бажане за дійсне, і це нас лякає», - сказав ПРИСЯЖНЮК.