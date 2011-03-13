Амфетамін продавали в Севастополі під виглядом солі для ванн

Прокуратура направила до суду кримінальну справу проти трьох членів організованої злочинної групи, що займалася збутом в Севастополі психотропних речовин і їх аналогів, повідомила прес-служба наглядового відомства міста.

ОЗГ організувала мешканка Сімферополя влітку 2010 року. Для зберігання наркотиків, у тому числі амфетаміну, які придбалися в Сімферополі, використовувалися орендовані приміщення в торгівельних центрах "Плаза" і "Стрілецький" в Севастополі. Наркотики реалізовували в магазинах ТЦ під виглядом солі для ванн. За короткий термін незаконний оборот наркотиків злочинної групи досяг 20 тисяч доларів.

Діяльність ОЗГ припинили співробітники севастопольських управлінь СБУ і МВС.