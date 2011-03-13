Севастополь планує висадити не менше 3,5 тисяч дерев у 2011

У Севастополі у 2011 році буде висаджено не менше трьох із половиною тисяч дерев, заявив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ на суботнику.

«У 2010 році ми вже висадили три з половиною тисячі дерев, це більше, ніж у деяких більших містах України, і така робота продовжуватиметься», - сказав він.

На думку чиновника, в місті проведена велика робота з підбору дерев, що підходять для клімату Севастополя.

«У нас складний грунт, мало вологи, питання серйозно обговорювалося, щоб ККД роботи був високим. У різних частинах міста ми висаджуємо різні дерева: клени, платани, кипариси. Найголовніше, що вони підходять для нашого міста», - сказав САРАТОВ.