Подружню пару вбили у Сімферополі

Немолодого чоловіка і його дружину знайдено мертвими у власному будинку в Сімферополі, на їхніх тілах - рубані рани. Інформація про подію надійшла в міліцію 12 березня від родички убитих.

Трагедія сталася на вулиці Садовій.

Сім`я вбитих була забезпеченою.За даними «5-го каналу», чоловік до виходу на пенсію працював банкіром.

Міліція проводить розслідування.

«За кілька днів до того, як по вулиці Садовій були виявлені трупи пенсіонерів, в тому ж районі, на Рєпіна, убили двох немолодих жінок. Багато ран, горло перерізане. З дому повиносили все цінне», - розповіло сайту «Крим.Коментарі» джерело в правоохоронних органах.