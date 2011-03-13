Севастопольців вирішили розважити шикуваннями міліції

У Севастополі відновили практику проведення на головній площі міста - площі Нахімова - спільного розведення нарядів міліції, що заступають на вечірнє чергування з охорони громадського порядку.

Начальник севастопольського управління МВС Олег КОЗЮРА заявив журналістам: практика показала, що така форма роботи є ефективною в справі підтримки громадського порядку.

Відтепер розведення міліційних нарядів на службу проходитиме на головній площі міста кожну п`ятницю.

Після закінчення розведення городяни зможуть звернутися до керівників севастопольської міліції зі своїми проблемами.