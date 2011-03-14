Крокодили оселяться на набережній

Крокодилову ферму, котра, можливо, стане найбільшою в Європі, планує створити в Алушті в 2012 році власник Алуштинського акваріуму, повідомив курортно-інформаційний центр Криму з посиланням на ініціатора проекту Віктора ЖИЛЕНКА.

За його словами, в грудні в акваріумі народилися 77 крокодилів, усього на сьогодні там налічується близько 90 особин. «Вони чекають розширення житлоплощі», - сказав ЖИЛЕНКО.

Планується, що крокодилова ферма розташовуватиметься в районі набережної Алушти.

«Найімовірніше, цього року ми не встигнемо зробити реконструкції в приміщенні, де буде розташована ферма», - повідомив власник акваріуму.

За його даними, закінчити роботи планується до початку курортного сезону 2012 року.

Алуштинський акваріум створено в 2003 році, в ньому налічується понад 200 видів риб, а також кількох видів крокодилів, крабів і черепах.