Азаров у Туреччині обіцяв допомогти кримським татарам

Розв’язання проблем кримських татар в Україні має відбуватися лише шляхом переговорів, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ у інтерв`ю національному телеканалу Туреччини ТРТ.

«Проблеми кримських татар мають вирішуватися лише шляхом переговорів», - сказав АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що колишній уряд Віктора ЯНУКОВИЧА в 2002-2004, а також у 2006-2007 роках здійснював реальні кроки для розв’язання проблем кримських татар.

Продовжити роботу в цьому напрямі має намір і діючий уряд України, наголосив АЗАРОВ.