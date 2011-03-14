Азаров у Туреччині обіцяв допомогти кримським татарам

15:36, 14 березня 2011
Крым
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Шляхом переговорів

Кримський татарин у Сімферополі (фото з архіва УНІАН). Сьогодні, 18 травня, – День пам`яті жертв депортації. У 1944 р. масовій депортації піддалися, за різними даними, від 180 тис. до 200 тис. кримських татарРозв’язання проблем кримських татар в Україні має відбуватися лише шляхом переговорів, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ у інтерв`ю національному телеканалу Туреччини ТРТ.

«Проблеми кримських татар мають вирішуватися лише шляхом переговорів», - сказав АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що колишній уряд Віктора ЯНУКОВИЧА в 2002-2004, а також у 2006-2007 роках здійснював реальні кроки для розв’язання проблем кримських татар.

Продовжити роботу в цьому напрямі має намір і діючий уряд України, наголосив АЗАРОВ.

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