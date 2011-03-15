Освіта в Україні подешевшає?

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК упевнений, що цього року недержавні вищі навчальні заклади зменшать ціни на навчання.

За словами міністра, на зниження цін на навчання вплине жорстка конкуренція між навчальними закладами.

«Це станеться так, як і восени на Сорочинському ярмарку дешевшають яблука і кавуни, тому що їх стає більше. На сьогодні у нас в Україні 700 000 ліцензованих місць у вишах. А назустріч їм йде лише 191 тисяча випускників. До випускників цього року додадуться ті, хто не вступив у попередні роки. Максимум буде 240-250 тис. абітурієнтів. А пропозиція - більш як 700 тис. місць. Для недержавних навчальних закладів шлях тільки один - вони змушені пропонувати вигідніші сприятливі умови», - сказав ТАБАЧНИК на прес-конференції в Полтаві.

Він відзначив, що міністерство не планує розробляти штучну систему зменшення оплати за навчання.

«Штучно це запровадити неможливо. Зменшення цін відбудеться само собою через конкуренцію», - сказав ТАБАЧНИК.