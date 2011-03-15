Українці поставили Азарову трійку за рік роботи - опитування

Тенденція до погіршення ставлення населення до діяльності влади спостерігається зараз в Україні, заявив директор соціологічної служби Центру ім. Разумкова Андрій БИЧЕНКО.

«У лютому 2011 року 46,9% громадян повністю не підтримували діяльність уряду», - сказав він під час засідання круглого столу у Києві в понеділок, зазначивши, що рік тому очікування населення були позитивними.

За даними соціолога, із 22 сфер життя в Україні лише у двох рівень відповідей респондентів - «покращилося» - не є нижчим, ніж рівень відповідей - «погіршилося».

«Ці сфери - становище російськомовного населення і міжнаціональні відносини. Для всіх інших двадцяти сфер кількість відповідей, що ситуація погіршилася, перевищує кількість думок, що ситуація покращилася. Зокрема, для із семи сфер абсолютна більшість громадян відзначили, що ситуація погіршилася. Окрім традиційних економічних сфер, це рівень цін, рівень добробуту людини, рівень оплати праці. Також більше половини опитаних вважають, що знизилася упевненість громадян у завтрашньому дні, ставлення громадян до влади і, що найцікавіше, рівень стабільності, на думку 56% громадян, погіршився за цей рік. У той час, як лише 11% вважають, що він покращився. Стабільність для громадян не настала», - констатував БИЧЕНКО.

За даними дослідження Центру Разумкова, майже 53% громадян вважають, що ситуація у цілому в Україні погіршилася за рік діяльності Кабінету міністрів на чолі із прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ. Середня оцінка діяльності уряду становить 2,46 за п’ятибальною шкалою.